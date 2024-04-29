У компанії «Київстар» повідомили своїм абонентам не найоптимістичніші новини – з 30 квітня деякі послуги зміняться у ціні.

Так, буде оновлено умови роумінгу, пише Politeka.net.

Це стосуватиметься абонентів «Київстар», які знаходяться в Монголії. Вартість послуг буде наступною: вихідні дзвінки на номери України та країни перебування, а також всі вхідні дзвінки — 150 грн/хв, SMS-повідомлення буде коштувати 15 грн/SMS, а Інтернет - 20 грн/50 КБ.

Крім того, у «Київстар» підкреслюють, що також для абонентів в Монголії не будуть доступними послуги: «Суперсила Роумінг», пакети «Ідеальний роумінг» та «Комфортний роумінг», а також «IoT Роумінг».

Додамо, згідно з офіційними даними, протягом 2023 року за кордоном реєструвались в роумінгу 8,1 млн абонентів Київстар.

«З них майже 3 млн користувались послугою «Роумінг як вдома» за такими самими тарифами, як і в Україні», - повідомили в компанії.

П’ятірка країн за кількістю абонентів Київстар, які перебували у роумінгу впродовж 2023 року виглядає наступним чином: Польща – 3,7 млн, Німеччина – 1,5 млн;, Румунія – 1,1 млн, Чехія – 1 млн, Угорщина – 0,8 млн.

У «Київстар» підкреслили, що послуга «Роумінг як вдома» дуже популярна серед абонентів, і плануєтсья її подальший розвиток протягом 2024 року.

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