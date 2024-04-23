У «Київстар» зробили важливе пояснення для абонентів, які стикнулися з новими проблемами зі зв’язком.

У телекомунікаційній компанії «Київстар» відреагували на скаргу стосовно проблем зі зв’язком внаслідок ворожих атак.

«Ви знімаєте гроші, якщо два місяці не обслуговуєте регіон?... Гроші збирають вправно,а хто буде ремонтувати зв'язок в Сумській області? Чи там люди не живуть? Чи їм гроші за тариф не знімають? В вас є совість взагалі?!», - обурено повідомила одна з абоненток «Київстар» на офіційній сторінці компанії у Facebook.

У «Київстар» запевнили, що з боку компанії буде робиться все можливе для поліпшення якості мережі.

«Базова станція в місті Середина-Буда була пошкоджена внаслідок обстрілів. Робимо все можливе, щоб відновити звʼязок найближчим часом», - наголосили у «Київстар».

Також в компанії повідомили, як у такому випадку зберегти гроші:

«Ви можете тимчасово призупинити номер або переказати гроші на інший номер, поки зв'язок не буде відновлено».

Зазначимо, заявку на призупинення обслуговування всі абоненти «Київстар» можуть оформити в онлайн-чаті, в найближчому магазині Київстар або за номером 466.

«Контрактним абонентам рекомендуємо для цього скористатися додатком Мій Київстар», - йдеться на сайті компанії.

Призупинення/поновлення обслуговування номера відбувається протягом 15-30 хвилин.

Також варто знати, що послуга безкоштовна для абонентів передплати, а для контрактних абонентів її вартість - 10 грн/міс.

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