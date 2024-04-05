Абонентам «Vodafone» пояснили, як можна захистити свій номер телефону і що може статися, якщо цього не зробити.

В першу чергу номер телефону будь-якого оператора, «Vodafone», «Lifecell» чи «Київстар» можуть викрасти, пише Politeka.net.

Один зі способів – шахраї телефонують від, наприклад, імені працівників мобільного оператора та повідомляють про необхідність підтвердити продовження користування номером телефону. Пояснюють це тим, що людина давно ним користується і потрібно підтвердження, що так буде і надалі. Виконавши всі вимоги аферистів, людина врешті решт втрачає номер свого мобільного телефону.

Кінцева мета такої афери - заволодіти номером телефону, прив’язаним до банківських рахунків, та викрасти кошти з рахунків.

Щоб убеспечити себе від таких загроз у «Vodafone», зокрема, пропонують контрактне обслуговування.

«З основних переваг контрактного обслуговування є, в першу чергу, захист номера від можливих дій третіх осіб, бо для підтвердження, що ви є власником номера, потрібен буде ваш документ», - пояснюють у Vodafone.

Також абонент зможе замовляти деталізацію подій за номером і користуватись послугами навіть за відсутності коштів на рахунку.

Контрактне обслуговування у Vodafone можна отримати через «Дія».

Для цього, як повідомляє мобільний оператор, достатньо мати застосунки My Vodafone і Дія з відображення ID-картки чи закордонного паспорту.

Додамо, якщо сім-карта перестала працювати і є підозри, що ви стали жертвою аферистів, необхідно заблокувати картки, рахунки та доступ до інтернет-банкінгу, зателефонувавши до банку. А також зателефонувати до мобільного оператора, пояснити ситуацію та просити заблокувати обидві сім-картки (стару та нову) до з’ясування всіх обставин.

Крім того, необхідно заблокувати доступи до всіх рахунків, облікових записів та персональних кабінетів, до яких прив’язаний вкрадений номер телефону.

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