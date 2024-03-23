У «Київстар» готуються до введення нового коду, дозвіл на який вже отримано.

Як відомо, "Київстар" використовує п'ять національних кодів мережі.

Номери телефонів мобільного оператора починаються з цифр 67, 68, 96, 97 та 98.

Але невдовзі у продажу з’являться номери, які починатимуться на +380 77.

Дозвіл, отриманий «Київстар», розрахований на п'ять років. Це дасть можливість мобільному оператору підключити ще 10 мільйонів нових абонентів.

Номери з цим кодом будуть новими, тож поява +380 77 ніяк не позначиться на вже діючих.

Точних термінів появи номерів з новим кодом поки невідомі.

«Впровадження нового коду в нашій мережі займе певний час…», - пояснюють у «Київстар».

Тим часом у компанії повідомили про старт продажів гарних номерів за «суперцінами».

Так, з 18 березня можна купити красивий номер, який йлегко запам’ятовується за іншими цінами. Але, зазначимо, теж немаленькими. Так, срібний номер можна купити за 600 гривень замість 800.

Платиновий номер тепер кошутє 2 000 грн замість 3 000.

Пропозиція діє з 18 по 31 березня включно. При цьому у «Київстар» наголошують, що послуга доступна для абонентів передплати.

Нагадаємо, що новий код такожскоро з’явиться у Vodafone.

«У нас скоро буде ще один код – 075 – для номерів телефонів, на додачу до 050, 066, 095 та 099», - підвтердили в компанії.

Замовити номери з новим кодом можна буде вже до кінця року.

Останні новини України:

У "Київстар" попередили абонентів, за що і скільки спишуть грошей.

У "Дія" зробили важливу заяву щодо перевірок українців.

"Київстар" раптово збільшив комісію на попвнення рахунку.