Телекомунікаційна компанія «Київстар» попередила про зміни, кого саме вони торкнуться і як зміниться вартість.

«Київстар» оголосив новину, яка може не всім сподобатись, пише Politeka.net.

Так, «Київстар» попередив, що на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ перестали діяти деякі архівні ТВ-пакети. Це стосується абонентів інших мобільних операторів, які сплачують послугу банківською карткою.

Абоненти, що користувалися пакетами Базовий 2020 та Базовий 2021 new тепер переведені на пакет Базовий 2022. Платити ці абоненти будуть 120 грн/міс.

Абоненти, які користувалися пакетами Вигідний та Сімейний 2020 тепер будуть користувачами пакета Сімейний 2021 new.

Цей пакет коштує 150 грн/міс.

Також у «Київстар» уточнили, коли почне зніматись нова оплата.

«Тарифікація ТВ-пакетів за новою вартістю відбудеться з наступної планової оплати, що має зніматися після 11 березня», - повідомили у «Київстар».

Крім того у «Київстар» повідомили про ще одне новину стовно зміни в тарифікації пакетів.

«Абонентам, яких торкнуться зміни, до 30 березня 2024 року буде відкритий доступ до всіх каналів та відеобібліотеки».

Зазначимо, що платформа «Київстар ТБ» нараховує понад 300 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Київстар ТБ доступна для всіх операторів мобільного зв’язку в Україні.

Підключити цю послугу можна на п’яти різних пристроях: смартфоні, планшеті, ноутбуці, Smart TV або ТБ-тюнері.

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