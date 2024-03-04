У «Київстар» поділилися зі своїми і потенційними клієнтами новиною щодо змін в роботі, пише Politeka.net.
«Нарешті можемо поділитися новиною. Нещодавно наша компанія отримала дозвіл від НКЕК на користування кодом — 077», - йдеться у повідомленні «Київстар».
У «Київстар» висловили припущення, що ці сімки приносять удачу їх власникам.
В компанії не змогли точно сказати, коли номери із новим кодом можна буде купити, але запевнили, що не станеться незабаром.
«Наразі ми не можемо повідомити точних термінів, коли номери з кодом 077 з'являться у наявності», - пояснили у «Київстар».
У «Київстар» також уточнили, як новий код вплине на вартість тарифів:
«Номер не впливає на тариф».
При цьому замінити код на сторому номері буде не можна.
«Новий код – новий номер… Це будуть нові номери, доступні для покупки», - кажуть у «Київстар».
Нагадаємо, «Київстар» зможе надавати своїм абонентам телефонні номери з новим кодом 77. Таким чином нові номери будуть починатися +380 77.
Абонентська ємність додаткового коду мережі становить 10 млн негеографічних номерів.
Таке рішення зумовлене заповненням більшості лімітів на кодах у номерах компанії.
«Вільного номерного ресурсу, що залишився, недостатньо для задоволення потреб абонентів "Київстар" у перспективі найближчих двох років», - зазначали у «Київстар».
На даний момент «Київстар» користується кодами мережі 67, 68, 96, 97 та 98. Ємність мережі для кожного з цих кодів становить 10 млн номерів.
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