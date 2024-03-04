Телекомунікаційна компанія «Київстар» повідомив абонентам про важливі зміни, про які треба знати.

У «Київстар» поділилися зі своїми і потенційними клієнтами новиною щодо змін в роботі, пише Politeka.net.

«Нарешті можемо поділитися новиною. Нещодавно наша компанія отримала дозвіл від НКЕК на користування кодом — 077», - йдеться у повідомленні «Київстар».

У «Київстар» висловили припущення, що ці сімки приносять удачу їх власникам.

В компанії не змогли точно сказати, коли номери із новим кодом можна буде купити, але запевнили, що не станеться незабаром.

«Наразі ми не можемо повідомити точних термінів, коли номери з кодом 077 з'являться у наявності», - пояснили у «Київстар».

У «Київстар» також уточнили, як новий код вплине на вартість тарифів:

«Номер не впливає на тариф».

При цьому замінити код на сторому номері буде не можна.

«Новий код – новий номер… Це будуть нові номери, доступні для покупки», - кажуть у «Київстар».

Нагадаємо, «Київстар» зможе надавати своїм абонентам телефонні номери з новим кодом 77. Таким чином нові номери будуть починатися +380 77.

Абонентська ємність додаткового коду мережі становить 10 млн негеографічних номерів.

Таке рішення зумовлене заповненням більшості лімітів на кодах у номерах компанії.

«Вільного номерного ресурсу, що залишився, недостатньо для задоволення потреб абонентів "Київстар" у перспективі найближчих двох років», - зазначали у «Київстар».

На даний момент «Київстар» користується кодами мережі 67, 68, 96, 97 та 98. Ємність мережі для кожного з цих кодів становить 10 млн номерів.

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