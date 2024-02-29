У «Київстар» повідомили про чергове оновлення, пише Politeka.net.
Так, тепер абонент и можуть підключити контракт онлайн, завдяки шерингу документів через Дію для віддаленої ідентифікації.
Для цього необхідно перейти за посиланням, яке оприлюднив «Київстар», вибрати тариф для eSIM і номер, який подобається.
«Передайте копію паспорта через Дію, підпишіть договір просто на екрані; активуйте eSIM за QR-кодом. Ось і все — за кілька хвилин маєте захищений номер, що прив’язаний до ваших документів», - підкреслили у «Київстар».
Також у «Київстар» додали, що наразі діє акція - перший місяць користування — за 1 грн, а на наступні три — знижка майже у всіх тарифах.
«Мова про нові номери. При підключені eSim для існоючого номеру фізична Sim деактивовується», - наголошують у «Київстар».
Нагадаємо, що контрактні тарифи підключаються з паспортом. Плата за тариф знімаєтсья щодня рівними частинами, при цьому повний пакет послуг на місяць абонент отримує відразу.
А от передплатні тарифи підключаються без паспорта. Плата за тариф знімається кожні 4 тижні.
«Сплатили – користуєтеся», - озвучили у «Київстар» головне правило таких тарифів.
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