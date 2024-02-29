У телекомунікаційній компанії «Київстар» повідомили про важливі зміни які також торкнуться і тарифів.

У «Київстар» повідомили про чергове оновлення, пише Politeka.net.

Так, тепер абонент и можуть підключити контракт онлайн, завдяки шерингу документів через Дію для віддаленої ідентифікації.

Для цього необхідно перейти за посиланням, яке оприлюднив «Київстар», вибрати тариф для eSIM і номер, який подобається.

«Передайте копію паспорта через Дію, підпишіть договір просто на екрані; активуйте eSIM за QR-кодом. Ось і все — за кілька хвилин маєте захищений номер, що прив’язаний до ваших документів», - підкреслили у «Київстар».

Також у «Київстар» додали, що наразі діє акція - перший місяць користування — за 1 грн, а на наступні три — знижка майже у всіх тарифах.

«Мова про нові номери. При підключені eSim для існоючого номеру фізична Sim деактивовується», - наголошують у «Київстар».

Нагадаємо, що контрактні тарифи підключаються з паспортом. Плата за тариф знімаєтсья щодня рівними частинами, при цьому повний пакет послуг на місяць абонент отримує відразу.

А от передплатні тарифи підключаються без паспорта. Плата за тариф знімається кожні 4 тижні.

«Сплатили – користуєтеся», - озвучили у «Київстар» головне правило таких тарифів.

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