В телекоммуникационной компании «Киевстар» сообщили о важных изменениях, которые также коснутся и тарифов.

В «Киевстар» сообщили об очередном обновлении, пишет Politeka.net.

Так, теперь абоненты могут подключить контракт онлайн, благодаря шерингу документов через "Дию" для удаленной идентификации.

Для этого необходимо перейти по ссылке, которую обнародовал «Киевстар», выбрать тариф для eSIM и понравившийся номер.

«Передайте копию паспорта через Дию, подпишите договор прямо на экране; активируйте eSIM по QR-коду. Вот и все — через несколько минут у вас защищенный номер, который привязан к вашим документам», - подчеркнули в «Киевстар».

Также в «Киевстар» добавили, что сейчас действует акция – первый месяц пользования – за 1 грн, а на следующие три – скидка почти во всех тарифах.

«Речь о новых номерах. При подключении eSim для существующего номера физическая Sim деактивируется», - подчеркивают «Киевстар».

Напомним, что контрактные тарифы подключаются с паспортом. Плата за тариф снимается ежедневно равными частями, при этом полный пакет услуг на месяц абонент получает сразу.

А вот предоплатные тарифы подключаются без паспорта. Плата за тариф снимается каждые 4 недели.

«Оплатили – пользуетесь», - озвучили в «Киевстар» главное правило таких тарифов.

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