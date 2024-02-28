У телекомунікаціній компанії «Київстар» звернулися до абонентів з важливою новиною.

Мобільний оператор «Київстар» повідомив, хто з абонентів і яким чином зможе користуватися деякими послугами безкоштовно. А саме, абоненти «Київстар» можуть отримати хвилини на спілкування в мережі, мегабайти мобільного та домашнього Інтернету без сплати за тариф.

Мова йде про послугу «Тиждень довіри». Як розповідають у «Київстар», це сім днів «Домашнього Інтернету», безкоштовні дзвінки на номери в мережі та 100 МБ на день для мобільного інтернету.

Хто може скористатись послугою від «Київстар» - усі користувачі послуги «Домашній Інтернет» та тарифних планів «Київстар Все разом», які не з якихось причин не змогли вчасно поповнитись.

У «Київстар» також розповіли, як підключити послугу. Можна обрати один зі зручних способів: надіслати запит *461# (якщо ваш мобільний номер Київстар вказано як контактний), перейти у Мій Київстар у розділ Послуги, зателефонувати 460 або 0 800 300 460 (безкоштовно на короткий номер з мобільних Київстар і на 0 800 — з міських по Україні).

У «Київстар» обіцяють підключити послугу за 5 хвилин.

Підключити та користуватися цією послугою від «Київстар» можна без додаткової плати.

Однак є важливі нюанси, які потрібно мати на увазі, користуючись цією послугою від «Київстар». Так, її можна підключити лише раз на місяць.

«Якщо на рахунку недостатньо коштів, а доступ до інтернету та телебачення уже вимкнено», - додали в Київстар.

Якщо в абонента тариф Все разом, він зможе користуватися Домашнім Інтернетом, дивитися ТБ, а також телефонувати на номери Київстар та отримувати по 100 МБ мобільного інтернету щодня.

Термін дії послуги – тиждень.

«Тиждень довіри відключається автоматично через 7 днів або щойно ви поповните рахунок», - попередили у «Київстар».

Підключити послугу «Тиждень довіри» можуть усі користувачі Домашнього Інтернету, крім контрактних абонентів із тарифом Все разом.

У «Київстар» також попередили, тих, у кого тариф «Все разом», якщо вони не встигнуть вчасно поповнити рахунок до закінчення терміну дії послуги «Тиждень довіри»:

«Домашній Інтернет і телебачення не працюватимуть, а послуги мобільного зв'язку діятимуть за умовами вашого тарифу».

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