«Київстар» продовжує відновлюватись після хакерскої атаки, пише Politeka.net.

Абонентам було надано компенсацію, але тепер людей хвилює, які будуть зміни і що станеться з тарифами.

«Коли планується відкриття нових тарифів мобільного зв'язку? Kyivstar», - поцікавився один з абонентів на офіційній сторінці оператора в Facebook.

У відповідь «Київстар» порадив абоненту слідкувати за новинами. Мовляв, як тільки будуть відомі нові тарифи – клієнтів проінформують.

Ще один клієнт запитав щодо змін після атаки:

«Коли очікувати зміни в наявних після кібератаки? Чи будуть зміни у Love UA 2022, LOVE UA на максимум, Love UA Світло, Пісня, Свобода, Сила?».

У «Київстар» запевнили, що дані стосовно змін після хакерської атаки відсутні.

Київстар

Тарифи від "Київстар".

Представник мобільного оператора також порадив абонентам слідкувати за оновленнями.

Додамо, з 1 січня у «Київстар» стали доступні два нові тарифні плани: ВСЕ РАЗОМ Wow та ВСЕ РАЗОМ Wow+ТБ.

Тарифи лінійки ВСЕ РАЗОМ дозволяють користуватись одразу декількома послугами із економією. Як підкреслювали в «Київстар» один тарифний план може включати послугу мобільного зв’язку, Домашнього Інтернету та ТВ-пакет.

«Перед підключенням варто переконатись, що за вашою адресою доступне гігабітне покриття», -попереджали в «Київстар».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що груднева кібератака на мобільний оператор "Київстар" завдала йому збитків на 3,6 млрд грн.

Київстар, відгук

Тарифи від "Київстар".

Основною причиною цих збитків є не прямий вплив кібератаки на систему, а проведення оператором компенсацій своїм абонентам.

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