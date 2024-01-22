«Київстар» продовжує відновлюватись після хакерскої атаки, пише Politeka.net.
Абонентам було надано компенсацію, але тепер людей хвилює, які будуть зміни і що станеться з тарифами.
«Коли планується відкриття нових тарифів мобільного зв'язку? Kyivstar», - поцікавився один з абонентів на офіційній сторінці оператора в Facebook.
У відповідь «Київстар» порадив абоненту слідкувати за новинами. Мовляв, як тільки будуть відомі нові тарифи – клієнтів проінформують.
Ще один клієнт запитав щодо змін після атаки:
«Коли очікувати зміни в наявних після кібератаки? Чи будуть зміни у Love UA 2022, LOVE UA на максимум, Love UA Світло, Пісня, Свобода, Сила?».
У «Київстар» запевнили, що дані стосовно змін після хакерської атаки відсутні.
Тарифи від "Київстар".
Представник мобільного оператора також порадив абонентам слідкувати за оновленнями.
Додамо, з 1 січня у «Київстар» стали доступні два нові тарифні плани: ВСЕ РАЗОМ Wow та ВСЕ РАЗОМ Wow+ТБ.
Тарифи лінійки ВСЕ РАЗОМ дозволяють користуватись одразу декількома послугами із економією. Як підкреслювали в «Київстар» один тарифний план може включати послугу мобільного зв’язку, Домашнього Інтернету та ТВ-пакет.
«Перед підключенням варто переконатись, що за вашою адресою доступне гігабітне покриття», -попереджали в «Київстар».
Нагадаємо, раніше стало відомо, що груднева кібератака на мобільний оператор "Київстар" завдала йому збитків на 3,6 млрд грн.
Тарифи від "Київстар".
Основною причиною цих збитків є не прямий вплив кібератаки на систему, а проведення оператором компенсацій своїм абонентам.
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