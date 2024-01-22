«Київстар» розповів абонентам інформацію щодо змін після великої хакерскої атаки, яка призвела до потужного збою.

«Київстар» продовжує відновлюватись після хакерскої атаки, пише Politeka.net.

Абонентам було надано компенсацію, але тепер людей хвилює, які будуть зміни і що станеться з тарифами.

«Коли планується відкриття нових тарифів мобільного зв'язку? Kyivstar», - поцікавився один з абонентів на офіційній сторінці оператора в Facebook.

У відповідь «Київстар» порадив абоненту слідкувати за новинами. Мовляв, як тільки будуть відомі нові тарифи – клієнтів проінформують.

Ще один клієнт запитав щодо змін після атаки:

«Коли очікувати зміни в наявних після кібератаки? Чи будуть зміни у Love UA 2022, LOVE UA на максимум, Love UA Світло, Пісня, Свобода, Сила?».

У «Київстар» запевнили, що дані стосовно змін після хакерської атаки відсутні.

Тарифи від "Київстар".

Представник мобільного оператора також порадив абонентам слідкувати за оновленнями.

Додамо, з 1 січня у «Київстар» стали доступні два нові тарифні плани: ВСЕ РАЗОМ Wow та ВСЕ РАЗОМ Wow+ТБ.

Тарифи лінійки ВСЕ РАЗОМ дозволяють користуватись одразу декількома послугами із економією. Як підкреслювали в «Київстар» один тарифний план може включати послугу мобільного зв’язку, Домашнього Інтернету та ТВ-пакет.

«Перед підключенням варто переконатись, що за вашою адресою доступне гігабітне покриття», -попереджали в «Київстар».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що груднева кібератака на мобільний оператор "Київстар" завдала йому збитків на 3,6 млрд грн.

Тарифи від "Київстар".

Основною причиною цих збитків є не прямий вплив кібератаки на систему, а проведення оператором компенсацій своїм абонентам.

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