Телекомунікаційний оператор «Київстар» повідомив, чи буде перегляд тарифів після масштабного збою, який стався через потужну хакерську атаку.

«Київстар» через масштабну хакерську атаку і збій поніс великі фінансові втрати, пише Politeka.net. Тож абонентів хвилює, що тепер буде з тарифами.

«Kyivstar, через такі високі збитки (3.6 млрд грн), чи буде підвищення вартості тарифів, зміна наповнення тарифів, а також запуск нових тарифних лінійок?», - поцікавився один з клієнтів на офіційній сторінці оператора в Facebook.

У «Київстар» не виключили, що у майбутньому таки станеться підвищення вартості тарифів.

«Звісно, що в майбутньому можливий перегляд тарифних планів. Але це не обов'язково буде пов'язане саме з цим», - повідомив представник «Київстар».

Зазначимо, груднева кібератака на мобільний оператор "Київстар" завдала йому збитків на 3,6 млрд грн. Такі збитки обумовлені заходами, які компанія вжила, щоб компенсувати клієнтам незручності, спричинені масштабним збоєм.

Також Київстар на офіційному сайті повідомив про підвищення цін на роумінг для абонентів в одній із країн Європи.

Зміна тарифікації відбулася у послугах для Андорри в наступних пакетах Київстар - Ідеальний, Простий та Комфортний роумінг та IoT Роумінг.



Оновлена вартість послуг тепер на вихідні дзвінки на номери України та країни перебування — 50 грн/хв. Аналогічна вартість і на всі вхідні дзвінки. Також вартість повідомлень тепер — 8 грн/SMS. А за Інтернет доведеться платити 6 грн за 50 КБ.

Нагадаємо, "Київстарі" раніше оголосив, що для компенсації незручностей від атаки тимчасово скасовують планову плату за тариф для всіх своїх клієнтів.

Також «Київстар» повідомляв, що скасовується плата за основний пакет Київстар ТБ з 1 по 31 січня.

«Київстар» уточнював, що все відбувається автоматично. У день планової оплати гроші з рахунку не знімуться і клієнту нарахуються всі обсяги за тарифом.

«Не зніматиметься плата за пакет, яка мала планово знятися з 01.01.2024», - повідомляли в «Київстар».

"Київстар" повідомив, яка послуга не працює і чи потрібно за неї платити.

Компенсація від "Київстар" - до яких дат діє і чи буде зміна тарифів.