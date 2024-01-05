«Київстар» повідомив про компенсацію, яка призначена для абонентів мобільного оператора, що зазнав масштабної хакерської атаки.

«Київстар» оголосив своїм абонентам хороші новини – вони отримають ще одну компенсацію, пише Politeka.net.

«Протягом грудня, поки наші фахівці боролися з наслідками хакерської атаки, ми надавали повний доступ до контенту на Київстар ТБ.

А зараз, щоб висловити свою подяку за ваше розуміння та підтримку, ми скасовуємо плату за основний пакет Київстар ТБ з 1 по 31 січня», - повідомили в Київстар.

«Київстар» підкреслив, що все відбувається автоматично. У день планової оплати гроші з рахунку не знімуться і абоненту нарахуються всі обсяги за тарифом.

«Не зніматиметься плата за пакет, яка мала планово знятися з 01.01.2024», - уточнили в «Київстар».

У свою чергу абоненти «Київстар» повідомляють, що досі не можуть перевірити рахунок за допомогою комбінації.

«Коли буде працювати *111#?», - запитують абоненти.

У «Київстар» зазначили, що, на жаль, USSD запити поки не працюють

«Ви можете перевіряти рахунок в додатку "Мій Київстар", - пояснили в «Київстар».

Нагдаємо, 12 грудня сталася найпотужніша кібератака.

На зараз «Київстар» відновив мобільний зв'язок та інтернет, SMS, зв'язок у роумінгу, на 98% відновлена послуга Домашній Інтернет. Також працює наш сайт і додаток Мій Київстар.

Також в «Київстар» запевнили, що вже застосовано додаткові заходи для кіберзахисту, зокрема посилено управління доступом, впроваджено додаткові системи контролю серверів та робочих станцій, плануються наступні кроки із посилення кібербезпеки.

Фактів витоку персональних даних абонентів у ході розслідування не виявлено, запевняють в «Київстар».

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