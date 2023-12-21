«Київстар» зробив заяву щодо змін вартості послуг і компенсації для абонентів мобільної мережі.

«Київстар» повідомив абонентам, щодо змін, які планувалися компанією, пише Politeka.net.

«Ми повністю скасовуємо зміни, що планувалися з 11 грудня 2023 та вдячні нашим абонентам за підтримку та розуміння під час найбільшої хакерської атаки на мережу в історії світового телеком-ринку», - підкреслили в «Київстар».

Також у «Київстар» нагадали, що абонентам буде надано компенсацію:

«Ми скасовуємо підвищення вартості та закриття кількох архівних тарифних планів, яке відбулося 11 грудня 2023. Крім того, абонентам буде надано компенсацію, деталі якої повідомимо окремо», - розповіли в «Київстар».

Однак деякі абоненти «Київстар» повідомляють про неприємні сюрпризи від мобільного оператора:

«У пенсіонерки була абонплата 55 грн до хакерської атаки, а зараз 80 грн ... Дякуємо за покращення!»,

«У мене якраз мала змінитись вартість тарифу з 11 грудня... І вона таки змінилась - виросла на 40 грн... Сьогодні оплачувала... І зникла можливість переглянути і змінити на тариф, який мені пропонували як оптимальний»,

«В системі мій КС нічого не скасовано і показує наступне зняття абонплати за новим тарифом».

Також абоненти повідомляють, що дійсно почали отримувати від «Київстар» повідомлення щодо тарифу.

«Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Ми повертаємо попередню ціну тарифу ТВІЙ Новий – 55 грн/4 тижні. Тобто у вас будуть діяти всі умови, які були актуальними до 11.12.2023», - цитують абоненти «Київстар» повідомлення.

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