«Киевстар» сообщил абонентам об изменениях, которые планировались компанией, пишет Politeka.net.

«Мы полностью отменяем изменения, которые планировались с 11 декабря 2023 г. и благодарны нашим абонентам за поддержку и понимание во время крупнейшей хакерской атаки на сеть в истории мирового телеком-рынка», - подчеркнули в «Киевстар».

Также в «Киевстар» напомнили, что абонентам будет предоставлена ​​компенсация:

«Мы отменяем повышение стоимости и закрытие нескольких архивных тарифных планов, которое состоялось 11 декабря 2023 года. Кроме того, абонентам будет предоставлена ​​компенсация, детали которой сообщим отдельно», - рассказали в «Киевстар».

Однако некоторые абоненты «Киевстар» сообщают о неприятных сюрпризах от мобильного оператора:

«У пенсионерки была абонплата 55 грн до хакерской атаки, а сейчас 80 грн ... Спасибо за улучшение!»,

«У меня как раз должна была измениться стоимость тарифа с 11 декабря... И она изменилась - выросла на 40 грн... Сегодня оплачивала... И исчезла возможность пересмотреть и изменить на тариф, который мне предлагали как оптимальный»,

«В системе мой КС ничего не отменено и показывает следующее снятие абонплаты по новому тарифу».

Также абоненты сообщают, что действительно начали получать от «Киевстар» уведомления относительно тарифа.

«Спасибо, что остаетесь с нами. Мы возвращаем предварительную цену тарифа Твой Новый – 55 грн/4 недели. То есть у вас будут действовать все условия, которые были актуальны до 11.12.2023», - цитируют абоненты «Киевстар» сообщение.

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