Масштабний збій у «Київстар», який стався внаслідок хакерської атаки, спричинив, зокрема, паніку серед абонентів через їхні персональні дані.

«Київстар» нарешті зробив оголошення щодо персональних даних і абонентської інформації українців.

Так, у «Київстар» наголосили, що стратегія ворога – посіяти паніку і розповіли, що сталося з персональними даними абонентів.

«Абонентська інформація та персональні дані — у безпеці. Системи, у яких ці дані зберігаються — не постраждали від хакерської атаки», - запевнили в «Київстар».

Також у «Київстар» зазначили, що скриншоти, які можна побачити в деяких телеграм-каналах не відповідають дійсності.

«На них зображені навмання зібрані технологічні дані, які не належать до персональних даних наших абонентів», - підкреслили в «Київстар».

В «Київстар» запевняють, що персональні дані всіх абонентів знаходяться у безпеці.

«Крім того, чутки про знищення наших «комп'ютерів і серверів» — це фейк», - додали в «Київстар».

Нагадаємо, за попередніми даними, 13 грудня кіберфахівці Служби безпеки України та спеціалісти «Київстару» планують відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.

У СБУ повідомили, що цифровій інфраструктурі «Київстару» завдали критичних уражень, тому відновлення всіх послуг вимагає часу.

Нагадаємо, масштабний збій у «Київстар» стався 12 грудня. Його причиною стала потужна хакерська атака.

Послуги нацроумінгу для абонентів «Київстар» тимчасово заблокували, щоб не перевантажувати інших операторів

"Для уникнення перевантаження мереж інших операторів, за запитом СБУ, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій видав розпорядження про тимчасове блокування послуги національного роумінгу для абонентів Київстар", - зазначили в Держспецзв'язку.

Тим часом люди вишикувалися в черги, щоб придбати сім-карти інших операторів.

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