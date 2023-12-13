У «Київстар» продовжуються роботи з відновлення мережі після масштабної хакерської атаки, внаслідок якої мільйони людей залишились без зв’язку та Інтернету.

Спеціалісти «Київстар» продовжують роботи з відновлення мережі у взаємодії з державними органами та кіберфахівцями Служби безпеки України, повідомляє Politeka.net з посиланням на СБУ

«За попередніми розрахунками, 13 грудня планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету», - йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що цифровій інфраструктурі «Київстару» було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу.

У СБУ також підкреслили, що відповідальність за атаку на «Київстар» вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань.

«Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності», - зазначили в СБУ.

Коли "Київстар" відновить зв'язок.

Дана кібератака на «Київстар» задокументована, як черговий воєнний злочин рашистів.

Додамо, у свою чергу представники компанії «Київстар» попереджають, що відновлення сервісів може відбуватись поступово.

«Після стабілізації роботи мережі усі абоненти й корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, обов'язково отримають компенсації», - запевнили в «Київстар».

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Крім того, Politeka.net писала, що клієнт "Київстар" в люті після підвищення тарифу.