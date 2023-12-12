«ПриватБанк» попередив клієнтів, з якими труднощами вони можуть стикнутися через масштабний збій у роботі оператора зв’язку «Київстар».

«ПриватБанк» терміново повідомив клієнтам, що у зв’язку зі перебоями в роботі мобільного оператора «Київстар», деякі pos-термінали, банкомати та термінали самообслуговування можуть працювати нестабільно або не мати зв’язку.

«Нам відомо про ситуацію та ми докладаємо максимум зусиль, щоб клієнти почували себе впевнено. Ми робимо все, щоб забезпечити доступність всіх продуктів та послуг бути поряд у режимі 24/7», - запевнили в «ПриватБанк».

Також в ПриватБанк зазначили, що за відсутністю мобільного зв’язку клієнти можуть зателефонувати до підтримки за допомогою Приват24, а також написати в чат-онлайн - для цього достатньо лише доступу до інтернету.

На даний момент відомо, що на мережу Київстар скоїли потужну хакерську атаку. Це і стало причиною масштабного технічного сбою.

Оператор «Київстар» залучив правоохоронців і спеціальні держслужби для фіксації обставин і наслідків втручання в роботу.

Очікується, що «Київстар» відновить роботу за чотири-п'ять годин.

Таким чином, відновлення роботи мережі очікується орієнтовно о 16.00-17.00 12 грудня.

Додамо, що у Сумах через збій в роботі "Київстар" не працює оповіщення про тривогу.

У зв'язку з цим оповіщення про повітряну тривогу здійснюватиметься працівниками патрульної поліції та ДСНС.

Мешканців також закликають відстежувати повідомлення про тривоги на офіційних інформресурсах.

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