У роботі мобільного оператора «Київстар» стався масштабний збій, абоненти повідомляють, що немає зв’язку, також не працює Інтернет.

У «Київстар» нарешті повідомили, що сталося, пише Politeka.net.

На сторінці мобільного оператора в Facebook з’явилося повідомлення про технічний збій.

«Сьогодні в нашій мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази.

Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми.

Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння», - йдеться у повідомленні «Київстар».

Тим часом мешканці багатьох міст України, які є абонентами "Київстар" продовжують повідомляти про проблеми:

"Запоріжжя немає",

"Сумська область без зв'язку",

"В Дніпрі немає",

"Київ",

"Де зв'язок? Неможливо подзвонити, та навiть в Мiй Киiвстар зайти".

Спеціалісти компанії "Київстар" працюють над усуненням проблеми. На час усунення технічних складнощів речниця компанії Ірина Леліченко порадила абонентам скористатися послугою "Національний роумінг".

В "Дія" також з'явилося пояснення, як діяти абонентам "Київстар".

Останні новини України:

Нові виплати з грудня - хто з українців тепер може отримати 30 тисяч гривень.

Грошову допомогу доведеться повернути - кому і про якіі суми йдеться.

Також нагадаємо про нововведення щодо грошової допомоги.