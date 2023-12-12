У «Київстар» нарешті повідомили, що сталося, пише Politeka.net.
На сторінці мобільного оператора в Facebook з’явилося повідомлення про технічний збій.
«Сьогодні в нашій мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази.
Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми.
Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння», - йдеться у повідомленні «Київстар».
Тим часом мешканці багатьох міст України, які є абонентами "Київстар" продовжують повідомляти про проблеми:
"Запоріжжя немає",
"Сумська область без зв'язку",
"В Дніпрі немає",
"Київ",
"Де зв'язок? Неможливо подзвонити, та навiть в Мiй Киiвстар зайти".
Спеціалісти компанії "Київстар" працюють над усуненням проблеми. На час усунення технічних складнощів речниця компанії Ірина Леліченко порадила абонентам скористатися послугою "Національний роумінг".
В "Дія" також з'явилося пояснення, як діяти абонентам "Київстар".
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