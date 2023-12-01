З’явилося оголошення щодо нових грошових виплат, на які можуть претендувати деякі українці.

Про нові виплати повідомила столична влада, пише Politeka.net.

Згідно з повідомленням мера Києва Віталія Кличка, мова йде про 30 тисяч гривень у якості матеріального заохочення для киян, які будуть мобілізовані до Збройних сил.

Планується, що на виплати зможуть претендувати ті, хто мобілізується з грудня. Рішення щодо цих виплат по 30 тисяч гривень буде розглянуто на найближчому засіданні Київради.

Нагадаємо, раніше держава гарантувала військовим виплати за участь у боях на передовій та під час воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Так, додаткові виплати у розмірі 30 тисяч гривень встановили особам рядового і начальницького складу ДСНС, а також особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро, поліцейським і бійцям, які бойові (спеціальні) завдання у період здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Росії.

Виплати по 30 тисяч гривень кожному мобілізованому.

Також було встановлено, що додаткові виплати у розмірі 50 тисячг гривень отримуватимуть військовослужбовці, службовці ДСНС, начальницький склад НАБУ, поліцейські, які мають право на 30 тисяч гривень виплати, які виконують бойові або спецзавдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ (сил) або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно (у тому числі поза районами ведення бойових (воєнних) дій), який здійснює оперативне (бойове) управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні (бойові) дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань першого ешелону.

Також нагадаємо, що є додаткові виплати у розмірі 100 тисяч гривень.

Нові правила також передбачають виплати тим військовим, яких вивели поза штат.

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