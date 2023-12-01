Появилось объявление о новых денежных выплатах, на которые могут претендовать некоторые украинцы.

О новых выплатах сообщили столичные власти, пишет Politeka.net.

Согласно сообщению мэра Киева Виталия Кличко, речь идет о 30 тысячах гривен в качестве материального поощрения для киевлян, которые будут мобилизованы в Вооруженные силы.

Планируется, что на выплаты смогут претендовать мобилизованные с декабря. Решение по этим выплатам по 30 тысяч гривен будет рассмотрено на ближайшем заседании Киевсовета.

Напомним, ранее государство гарантировало военным выплаты за участие в боях на передовой и во время военного положения с начала полномасштабного вторжения России.

Так, дополнительные выплаты в размере 30 тысяч гривен установили лицам рядового и начальствующего состава ГСЧС, а также лицам начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро, полицейским и бойцам, которые боевые (специальные) задачи в период осуществления мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России.

Выплаты по 30 тысяч гривен каждому мобилизованному.

Также было установлено, что дополнительные выплаты в размере 50 тысяч гривен будут получать военнослужащие, служащие ГСЧС, начальствующий состав НАБУ, полицейские, имеющие право на 30 тысяч гривен выплаты, выполняющие боевые или спецзадачи в составе органа военного управления, штаба группировки войск( сил) или штаба тактической группы к пункту управления оперативно-стратегической группировки войск включительно (в том числе вне районов ведения боевых (военных) действий), который осуществляет оперативное (боевое) управление воинскими частями и подразделениями, ведущими военные (боевые) действия на линии боевого столкновения на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач первого эшелона.

Также напомним, что есть дополнительные выплаты в размере 100 тысяч гривен.

Новые правила также предусматривают выплаты военным, которых вывели за штат.

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