Прийнято нове рішення щодо грошової допомоги різного призначення – вже відомо, хто і які суми отримає.

Нове рішення щодо грошової допомоги було прийнято на засіданні профільної комісії Полтавської ОВА, пише Politeka.net.

Згідно з новим рішенням, грошову допомогу отримають сотні українців. На виплати слід чекати вже у грудні.

«У грудні 533 жителі Полтавщини отримають матеріальну допомогу з обласного бюджету на понад 5 млн грн», - повідомили в ОВА про результати засідання профільної комісії.

Серед них – вісім мешканців Миргорода. Їхні оселіі були пошкоджені внаслідок ворожого ракетного удару. На ці виплати грошової допомоги буде спрямовано 185 тисяч гривень.

Також фінансову допомогу отримає родина загиблого каноїста. Нагадаємо, трагедія сталася поблизу Горішніх Плавнів. Тоді від удару блискавки загинув 16-річний вихованець місцевої ДЮСШ, який перебував у каное на водоймі під час грози.

Грошову допомогу також отримають родини загиблих захисників.

«По 50 тис. грн спрямують на підтримку 52 сімей загиблих воїнів», - розповіли в ОВА.

Грошову допомогу на лікування також вирішено надати 132 пораненим бійцям. Уточнюється, що на цю фінансову допомогу спрямують 980 тис. грн.

Також було розглянуто заяви 312 мешканців області щодо допомоги на лікування мешканців області. Зокрема, й онкозахворювань, дітей та дорослих, оздоровлення ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Крім того, грошову допомогу отримають чотири мешканці Полтави, чиї оселі були пошкоджені внаслідок пожежі. Їм виплатять грошову допомогу в розмірі 15 тисяч гривень.

Ще одна грошова допомога буде виплачена довгожителям.

«Трьом людям, які в грудні відзначатимуть 100-річний ювілей, з обласного бюджету спрямують одноразову допомогу – по 2 тис. грн», - повідомили в Полтавській ОВА.

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