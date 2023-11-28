На нову грошову допомогу мають право претендувати тисячі українці, а її розмір дійсно суттєвий.

Про нову грошову допомогу, як пише Politeka.net, повідомили в МінРеінтеграції.

Згідно з повідомленням, нова грошова допомога буде призначатися мешканцям п’яти прифронтових областей.

Призначення грошової допомоги – відновлення сільськогосподарської діяльності.

Грошова допомога надається міжнародною гуманітарною організацією

«Mercy Corps розпочинає Програму підтримки сільського господарства України», - розповіли в Міністерстві.

Мета Програми, в рамках якої і можна буде отримати грошову допомогу – допомога місцевому населенню та внутрішньо переміщеним особам відновити фермерську діяльність, яка постраждала внаслідок війни.

Учасниками цієї програми підтримки, а отже, отримати нову грошову допомогу, можуть стати мешканці Донецької, Запорізької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей. Виняток –райони, де тривають активні бойові дії.

Також повідомляється розмір нової грошової допомоги – в середньому це три тисячі доларів США.

«У гривневому еквіваленті за актуальним курсом Національного банку України (НБУ). Сума наданої допомоги може бути більшою або меншою в залежності від потреб домогосподарств», - розповіли в Міжнародній організації.

Відбір учасників, хто саме отримає грошову допомогу, буде відбуватись на конкурсній основі.

Щоб взяти участь у новій програмі і, якщо пощастить отримати грошову допомогу, необхідно зареєструватись на сайті організації та подати заявку.

Зазначимо, що для подачі заявки необхідно відповісти на запитання, які допоможуть ознайомитись з поточною діяльністю людини, а також дізнатись про потреби, на які буде спрямована грошова допомога.

Підкреслимо, що, згідно з офіційними даними, тільки на Донеччині від початку повномасштабного вторгнення Росії пошкоджені або знищені 318 підприємств у галузі АПК, загальна сума збитків перевищила ₴1 мільярд.

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