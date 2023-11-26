В Україні деякі громадяни мають можливість отримувати соціальну допомогу та виплати. Юристи розповіли, чи можуть українці отримувати кілька соціальних виплат одночасно.
В Україні можна отримувати кілька видів соціальних виплат одночасно, оскільки це не суперечить законодавству. Призначення допомоги та виплат малозабезпеченим сім'ям не викликає скасування виплат на проживання внутрішньо переміщеним особам, оскільки:
- Критерії для призначення допомоги малозабезпеченим враховують майновий стан сім'ї, включаючи доход, наявність житла, автотранспорту, здійснені витрати тощо.
- Розмір фінансової допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується при обчисленні сукупного доходу сім’ї для призначення соціальної допомоги.
Грошова допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб призначається з метою підтримки тих, хто внаслідок конфлікту змушений був залишити свої домівки та переселитися в інші регіони.
Право на соціальні виплати мають малозабезпечені сім’ї, які проживають постійно в Україні, а також інші малозабезпечені родини у випадках, визначених законом.
Малозабезпеченою, згідно із цим законом, вважається сім’я, у якої середньомісячний сукупний дохід менший, ніж прожитковий мінімум для сім’ї з поважних чи незалежних від неї причин.
Мета цих виплат полягає в підтримці осіб, які опинилися в скрутному фінансовому становищі. Таким чином, для надання цих двох видів виплат враховуються різні критерії: факт внутрішнього переміщення особи є пріоритетним для допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, тоді як для малозабезпечених основним є їхнє матеріальне становище.
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