В Україні можна отримувати кілька видів соціальних виплат одночасно, оскільки це не суперечить законодавству.

В Україні деякі громадяни мають можливість отримувати соціальну допомогу та виплати. Юристи розповіли, чи можуть українці отримувати кілька соціальних виплат одночасно.

В Україні можна отримувати кілька видів соціальних виплат одночасно, оскільки це не суперечить законодавству. Призначення допомоги та виплат малозабезпеченим сім'ям не викликає скасування виплат на проживання внутрішньо переміщеним особам, оскільки:

Критерії для призначення допомоги малозабезпеченим враховують майновий стан сім'ї, включаючи доход, наявність житла, автотранспорту, здійснені витрати тощо.

Розмір фінансової допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується при обчисленні сукупного доходу сім’ї для призначення соціальної допомоги.

Грошова допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб призначається з метою підтримки тих, хто внаслідок конфлікту змушений був залишити свої домівки та переселитися в інші регіони.

Право на соціальні виплати мають малозабезпечені сім’ї, які проживають постійно в Україні, а також інші малозабезпечені родини у випадках, визначених законом.

Малозабезпеченою, згідно із цим законом, вважається сім’я, у якої середньомісячний сукупний дохід менший, ніж прожитковий мінімум для сім’ї з поважних чи незалежних від неї причин.

Мета цих виплат полягає в підтримці осіб, які опинилися в скрутному фінансовому становищі. Таким чином, для надання цих двох видів виплат враховуються різні критерії: факт внутрішнього переміщення особи є пріоритетним для допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, тоді як для малозабезпечених основним є їхнє матеріальне становище.

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