В Україні частина громадян може отримати грошову допомогу від УВКБ ООН (Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців). Виплати надаються особам, які досі не скористалися грошовою допомогою від міжнародних організацій.

Для реєстрації доступна спеціальна форма у Telegram-каналі за вказаним посиланням. Родини, які подали заявку з 1 жовтня по 31 грудня, отримають 3600 грн на кожну особу.

Грошова допомога надається протягом трьох місяців, і також може бути виділена платіжка у розмірі 2220 грн на підготовку до зимового періоду. При цьому загальний дохід сім'ї не повинен перевищувати 5400 грн на кожного члена сім'ї.

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Крім того, заявники на отримання грошової допомоги повинні відповідати одній з таких категорій вразливості:

  • батьки-одиначки з дітьми (до 18 років) або літніми членами сім'ї (віком від 55 років);
  • особи віком від 55 років, які виховують дітей до 18 років;
  • сім'ї, які надають догляд за особами з особливими потребами;
  • сім'ї, які виховують прийомних дітей.

Які документи необхідні для отримання грошової допомоги:

  • Індивідуальний податковий номер (ІПН);
  • Паспорт або ID-карта;
  • Довідка ВПО (внутрішньо переміщена особа);
  • IBAN банківської картки;
  • Свідоцтво про народження дітей;
  • Документ, що підтверджує опіку над дитиною;
  • Сертифікат чи медична довідка (у випадку наявності інвалідності або хронічних захворювань).

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