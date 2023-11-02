Сім'ї, які подали заявку з 1 жовтня до 31 грудня, отримають 3600 грн на кожну особу.

В Україні частина громадян може отримати грошову допомогу від УВКБ ООН (Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців). Виплати надаються особам, які досі не скористалися грошовою допомогою від міжнародних організацій.

Для реєстрації доступна спеціальна форма у Telegram-каналі за вказаним посиланням. Родини, які подали заявку з 1 жовтня по 31 грудня, отримають 3600 грн на кожну особу.

Грошова допомога надається протягом трьох місяців, і також може бути виділена платіжка у розмірі 2220 грн на підготовку до зимового періоду. При цьому загальний дохід сім'ї не повинен перевищувати 5400 грн на кожного члена сім'ї.

Крім того, заявники на отримання грошової допомоги повинні відповідати одній з таких категорій вразливості:

батьки-одиначки з дітьми (до 18 років) або літніми членами сім'ї (віком від 55 років);

особи віком від 55 років, які виховують дітей до 18 років;

сім'ї, які надають догляд за особами з особливими потребами;

сім'ї, які виховують прийомних дітей.

Які документи необхідні для отримання грошової допомоги:

Індивідуальний податковий номер (ІПН);

Паспорт або ID-карта;

Довідка ВПО (внутрішньо переміщена особа);

IBAN банківської картки;

Свідоцтво про народження дітей;

Документ, що підтверджує опіку над дитиною;

Сертифікат чи медична довідка (у випадку наявності інвалідності або хронічних захворювань).

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