Семьи, подавшие заявку с 1 октября по 31 декабря, получат 3600 грн на каждого человека.

В Украине часть граждан может получить денежную помощь УВКБ ООН (Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев). Выплаты предоставляются лицам, до сих пор не воспользовавшимся денежной помощью от международных организаций.

Для регистрации доступна специальная форма в Telegram-канале по указанной ссылке. Семьи, подавшие заявку с 1 октября по 31 декабря, получат 3600 грн на каждого человека.

Денежная помощь предоставляется в течение трех месяцев и также может быть выделена платежка в размере 2220 грн на подготовку к зимнему периоду. При этом общий доход семьи не должен превышать 5400 грн. на каждого члена семьи.

Кроме того, заявители на получение денежной помощи должны соответствовать одной из следующих категорий уязвимости:

родители-одиночки с детьми (до 18 лет) или пожилыми членами семьи (возрастом от 55 лет);

лица от 55 лет, воспитывающие детей до 18 лет;

семьи, предоставляющие уход за лицами с особыми потребностями;

семьи, воспитывающие приемных детей.

Какие документы необходимы для получения денежной помощи:

Индивидуальный налоговый номер (ИНН);

Паспорт или ID-карта;

Справка ВПЛ (внутренне перемещенное лицо);

IBAN банковской карты;

Свидетельство о рождении детей;

Документ, подтверждающий опеку над ребенком;

Сертификат или медицинская справка (при наличии инвалидности или хронических заболеваний).

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