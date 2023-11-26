В Украине можно получать несколько видов социальных выплат одновременно, поскольку это не противоречит законодательству.

В Украине некоторые граждане имеют возможность получать социальную помощь и выплаты. Юристы рассказали, могут ли украинцы получать несколько социальных выплат одновременно.

В Украине можно получать несколько видов социальных выплат одновременно, поскольку это не противоречит законодательству. Назначение помощи и выплат малообеспеченным семьям не вызывает отмены выплат на проживание внутренне перемещенным лицам, поскольку:

Критерии для назначения помощи малоимущим учитывают имущественное положение семьи, включая доход, наличие жилья, автотранспорта, осуществленные расходы и т.д.

Размер финансовой помощи на проживание для внутри перемещенных лиц не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи для назначения социальной помощи.

Денежная помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц назначается с целью поддержки тех, кто в результате конфликта вынужден был покинуть свои дома и переселиться в другие регионы.

Право на социальные выплаты имеют малообеспеченные семьи, постоянно проживающие в Украине, а также другие малообеспеченные семьи в случаях, определенных законом.

Малообеспеченной, согласно этому закону, считается семья, у которой среднемесячный совокупный доход меньше прожиточного минимума для семьи по уважительным или независимым от нее причинам.

Цель этих выплат состоит в поддержке лиц, оказавшихся в тяжелом финансовом положении. Таким образом, для предоставления этих двух видов выплат учитываются разные критерии: факт внутреннего перемещения лица является приоритетным для помощи на проживание внутри перемещенным лицам, тогда как для малообеспеченных основным является их материальное положение.

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