Деякі громадяни України можуть отримати грошову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень, яка надається за певних умов і після подання спеціальної заяви. Про це повідомили детально у прес-службі Львівської міської ради.

Уряд впровадив новий вид грошової допомоги для певних категорій осіб, принаймні, для тих, хто має реєстрацію в Львівській територіальній громаді. Серед осіб, які можуть претендувати на цю грошову допомогу:

діти загиблих військових;

діти військовослужбовців, якщо військовий отримав I групу інвалідності внаслідок військових дій.

До цієї грошової допомоги також можуть віднести дітей військових, які мали реєстрацію в іншій територіальній громаді, але стали переселенцями і були призвані на службу Львівським територіальним центром кадрового забезпечення.

Виплата грошової допомоги у розмірі 50 тисяч гривень здійснюється дітям одноразовим платежем до досягнення ними повноліття. Ці кошти призначені для фінансування навчання та оздоровлення.

Для подання заяви на отримання грошової допомоги необхідно звернутися в Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій, розташований за адресою вулиця Пекарська, 41. Для отримання додаткової інформації зателефонуйте за номером: 067-962-83-25.

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