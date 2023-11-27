Некоторые граждане Украины могут получить денежную помощь в размере 50 тысяч гривен, которая предоставляется при определенных условиях и после подачи специального заявления. Об этом уведомилиподробно в пресс-службе Львовского городского совета.

Правительство ввело новый вид денежной помощи для определенных категорий лиц, по крайней мере, для тех, кто имеет регистрацию во Львовской территориальной общине. Среди лиц, которые могут претендовать на эту денежную помощь:

дети погибших военных;

дети военнослужащих, если военный получил I группу инвалидности в результате военных действий.

К этой денежной помощи могут отнести детей военных, которые имели регистрацию в другой территориальной общине, но стали переселенцами и были призваны на службу Львовским территориальным центром кадрового обеспечения.

Выплата денежной помощи в размере 50 тысяч гривен производится детям единовременным платежом до достижения ими совершеннолетия. Эти средства предназначены для финансирования обучения и оздоровления.

Для подачи заявления на получение денежной помощи необходимо обратиться во Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий, расположенный по адресу улица Пекарская, 41. Для получения дополнительной информации позвоните по телефону: 067-962-83-25.

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