Грошова допомога передбачає компенсацію вартості оренди житла (до 9 000 гривень/міс) та оплату комунальних послуг протягом 5 місяців в опалювальний сезон (2 000 гривень/міс).

Благодійна місія, в рамках проєкту "Грошова допомога та стійкість для України", продовжує приймати заявки на грошову допомогу для українців.

Грошова допомога від "Карітас Запоріжжя", спрямована на компенсацію оренди житла.

Грошова допомога доступна для осіб, які виїхали зі своїх домівок через воєнні дії та мають довідку ВПО до 30 днів на момент реєстрації, або тих, хто постраждав від російських обстрілів і зараз без постійного місця проживання. Також до категорії отримувачів грошової допомоги належать особи, які проживають у шелтерах та мають відповідні довідки ВПО.

Кандидати на грошову допомогу повинні відповідати кільком критеріям відбору. Зокрема, належати до категорії уразливих груп населення, мати середньомісячний дохід менше 6318 гривень на людину та забезпечувати базові потреби сім'ї.

Грошова допомога передбачає компенсацію вартості оренди житла (до 9 000 гривень/міс) та оплату комунальних послуг протягом 5 місяців в опалювальний сезон (2 000 гривень/міс).

Також можлива екстрена грошова допомога у розмірі 10 800 гривень для покриття витрат на переїзд, закупівлю необхідних речей та задоволення базових потреб.

Особи, які відповідають усім критеріям, можуть подати заявку на отримання грошової допомоги, пред'явивши оригінали необхідних документів, таких як паспорт, довідка ВПО, ІПН, довідка про відкриття банківського рахунку IBAN, та інші.

Прийом заявок на грошову допомогу проводиться за адресою: місто Запоріжжя, вул. Семафорна, 8, кабінет №4. Також можна звертатися за телефоном гарячої лінії за номером 0 800 336 734.

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