Денежная помощь предусматривает компенсацию стоимости аренды жилья (до 9000 гривен/мес) и оплату коммунальных услуг в течение 5 месяцев в отопительный сезон (2000 гривен/мес).

Благотворительная миссия, в рамках проекта "Денежная помощь и устойчивость для Украины", продолжает принимать заявки на денежную помощь для украинцев.

Денежная помощь от "Каритас Запорожья", направленная на компенсацию аренды жилья.

Денежная помощь доступна для лиц, выехавших из своих домов из-за военных действий и имеющих справку ВПЛ до 30 дней на момент регистрации, или тех, кто пострадал от российских обстрелов и сейчас без постоянного места жительства. Также в категорию получателей денежной помощи принадлежат лица, проживающие в шелтерах и имеющие соответствующие справки ВПЛ.

Кандидаты на денежную помощь должны удовлетворять нескольким критериям отбора. В частности, принадлежать к категории уязвимых групп населения, иметь среднемесячный доход менее 6318 гривен на человека и обеспечивать базовые потребности семьи.

Денежная помощь предусматривает компенсацию стоимости аренды жилья (до 9000 гривен/мес) и оплату коммунальных услуг в течение 5 месяцев в отопительный сезон (2000 гривен/мес).

Также возможна экстренная денежная помощь в размере 10 800 гривен для покрытия расходов на переезд, закупку необходимых вещей и удовлетворение базовых потребностей.

Лица, отвечающие всем критериям, могут подать заявку на получение денежной помощи, предъявив оригиналы необходимых документов, таких как паспорт, справка ВПЛ, ИНН, справка об открытии банковского счета IBAN, и другие.

Прием заявок на денежную помощь производится по адресу: город Запорожье, ул. Семафорная, 8, кабинет №4. Также можно обращаться по телефону горячей линии по номеру 0800336734.

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