О новой денежная помощь, как пишет Politeka.net, сообщили в МинРеинтеграции.
Согласно сообщению, новая денежная помощь будет назначаться жителям пяти прифронтовых областей.
Назначение денежной помощи – возобновление сельскохозяйственной деятельности.
Денежная помощь предоставляется международной гуманитарной организацией
"Mercy Corps начинает Программу поддержки сельского хозяйства Украины", - рассказали в Министерстве.
Цель Программы, в рамках которой и можно будет получить денежную помощь – помощь местному населению и внутренне перемещенным лицам восстановить пострадавшую в результате войны фермерскую деятельность.
Участниками этой программы поддержки, а значит получить новую денежную помощь, могут стать жители Донецкой, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Исключение – районы, где продолжаются активные боевые действия.
Также сообщается размер новой денежной помощи – в среднем это три тысячи долларов США.
«В гривневом эквиваленте по актуальному курсу Национального банка Украины (НБУ). Сумма оказанной помощи может быть больше или меньше в зависимости от потребностей домохозяйств», - рассказали в Международной организации.
Отбор участников, кто получит денежную помощь, будет проводиться на конкурсной основе.
Чтобы принять участие в новой программе и, если удастся получить денежную помощь, необходимо зарегистрироваться на сайте организации и подать заявку.
Отметим, что для подачи заявки необходимо ответить на вопросы, которые помогут ознакомиться с текущей деятельностью человека, а также узнать потребности, на которые будет направлена денежная помощь.
Подчеркнем, что, согласно официальным данным, только в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения России повреждены или уничтожены 318 предприятий в области АПК, общая сумма убытков превысила 1 млрд. рублей.
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