На новую денежную помощь имеют право претендовать тысячи украинцев, а ее размер действительно существенный.

О новой денежная помощь, как пишет Politeka.net, сообщили в МинРеинтеграции.

Согласно сообщению, новая денежная помощь будет назначаться жителям пяти прифронтовых областей.

Назначение денежной помощи – возобновление сельскохозяйственной деятельности.

Денежная помощь предоставляется международной гуманитарной организацией

"Mercy Corps начинает Программу поддержки сельского хозяйства Украины", - рассказали в Министерстве.

Цель Программы, в рамках которой и можно будет получить денежную помощь – помощь местному населению и внутренне перемещенным лицам восстановить пострадавшую в результате войны фермерскую деятельность.

Участниками этой программы поддержки, а значит получить новую денежную помощь, могут стать жители Донецкой, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Исключение – районы, где продолжаются активные боевые действия.

Также сообщается размер новой денежной помощи – в среднем это три тысячи долларов США.

«В гривневом эквиваленте по актуальному курсу Национального банка Украины (НБУ). Сумма оказанной помощи может быть больше или меньше в зависимости от потребностей домохозяйств», - рассказали в Международной организации.

Отбор участников, кто получит денежную помощь, будет проводиться на конкурсной основе.

Чтобы принять участие в новой программе и, если удастся получить денежную помощь, необходимо зарегистрироваться на сайте организации и подать заявку.

Отметим, что для подачи заявки необходимо ответить на вопросы, которые помогут ознакомиться с текущей деятельностью человека, а также узнать потребности, на которые будет направлена ​​денежная помощь.

Подчеркнем, что, согласно официальным данным, только в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения России повреждены или уничтожены 318 предприятий в области АПК, общая сумма убытков превысила 1 млрд. рублей.

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