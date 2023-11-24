В Україні діють вже довоєнні податки, пише Politeka.net.

На довоєнний рівень податки повернулися після того, як президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану.

Ухваленим законопроєктом, зокрема, було передбачене скасування єдиного податку в розмірі 2% з 1 серпня 2023 року.

І от в сфері податків в Україні очікуються нові зміни. Народні депутати пропонують вносити "езотериків" до Реєстру щоб вони сплачували податки. Мова йде про тарологів, нумерологів, йоги та інших. Днями в Раді з’явився законопроект 10283 щодо запровадження правового регулювання відносин у сфері езотеричної освіти. Депутати кажуть, мовляв, езотерика стала окремою сферою зайнятості у суспільстві, набула широкого поширення і стає ще більш популярною.

«… У свою чергу, держава не отримує надходжень у вигляді податків та зборів від провадження суб’єктами відповідної підприємницької діяльності», - наголошує автор законопроекту.

Зокрема, законопроектом пропонується, щоб суб’єктам, які провадять діяльність у сфері надання послуг з езотеричної освіти (астрологія, тарологія, нумерологія, рунологія, екстрасенсорика, знахарство, цілительство, йога та інші сфери духовних, енергетичних та фізичних практик) та мають статус ФОП або іншої самозайнятої особи, надавали можливість добровільного включення до Реєстру наставників у сфері езотеричної освіти Міносвіти.

За включення до Реєстру наставників у сфері езотеричної освіти заявний заявник сплачує адміністративний збір. У законопроекті уточнюється, що мова йде про розмір однієї мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня календарного року, у якому особа подає заяву. Але і це ще не все – у подальшому особа, яку внесено у Реєстр, за кожний рік наявності інформації про неї у Реєстрі, до 1 квітня також сплачує адміністративний збір.

Розмір збору – одна мінімальна зарплата. Цей збір зараховуєтсья до Держбюджету України.

Додамо, 21 листопада було ухвалено закон, який суттєво збільшує ставку податку на прибуток для банків. Фактично, з банків стягнуть половину прибутків за 2023 рік.

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