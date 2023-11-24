Національний Банк України з 24 листопада вводить в обіг нову незвичайну монету, яку кожен захоче бачити в своєму гаманці.

В Національному Банку України повідомили, що вводиться в обіг незвичайна монета «Рік дракона» – вона виконана у стилі 12-річного східного календаря із символом наступного року Драконом.

Однак ці гроші «Рік дракона» особливі не тільки цим – монета присвятена Збройним Силам України. Як повідомили в НБУ, нова пам'ятна монета «Рік Дракона» міститиме також шеврон Збройних Сил України як символ відваги та сили українських захисників.

На реверсі монети «Рік Дракона» в центрі зображено стилізований символ східного календаря 2024 року – дракона. Праворуч на драконі – шеврон Збройних Сил України.

«На аверсі по колу зображені 12 символів східного календаря, в центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на дракона», - розповіли в Національному Банку України про монету «Рік дракона».

Номінал монети від НБУ «Рік дракона» 5 гривень. В обіг пам’ятну монету ввели 24 листопада.

Тираж монети «Рік дракона» - 80 тисяч штук. Монета йде у сувенірній упаковці. Також українцям розповіли, як можна отримати монету «Рік дракона».

В НБУ пояснили, що «Рік дракона» можна придбати через інтернет-магазин. Плануєтсья реалізувати таким чином 40 тисяч монет «Рік дракона».

Перші 15 тисяч монет «Рік дракона» будуть доступні в день введення в обіг, тобто з 24 листопада. Крім того, поступово монета «Рік дракона» реалізовуватиметься і банками-дистриб’юторами.

Нагадаємо, 2024 - рік Зеленого Дерев'яного Дракона. В країнах Азії Дракон вважається наймогутнішим знаком.

Дракон також символізує енергію та владу. Також дракони асоціюються з мудрістю і знаннями, владою, багатством і процвітанням.

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