Поки що уряд каже, що ціни на комунальні послуги не підвищаться до кінця опалювального сезону. НБУ, своєю чергою, попереджають про підвищення.

Україна встановила мораторій на підвищення тарифів на опалення, гарячу воду та розподіл природного газу на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його скасування.

Проте чутки про можливе скасування цього обмеження стають все частішими. Наразі уряд каже, що ціни на комунальні послуги не підвищаться до кінця опалювального сезону. НБУ в свою чергу попереджають про підвищення.

Національний банк, у своєму звіті, вказує, що підвищення тарифів на газ, теплопостачання та гарячу воду не відбудеться до 2025 року. Основною причиною продовження мораторію є ймовірне зростання адміністративної інфляції.

Незважаючи на необхідність вирішення проблем в енергетичному секторі, очікується, що майбутні урядові рішення стосовно приведення тарифів на ЖКП до ринкових рівнів будуть враховувати їх високу соціальну значущість. Таким чином, підвищення тарифів буде проводитися поетапно та супроводжуватиметься розширенням підтримки населення через субсидії.

Уряд розглядає можливість перегляду тарифів на електроенергію для домогосподарств, але конкретні рішення ще не прийняті. Фахівці Національного банку передбачають, що адміністративна інфляція може досягти 19%, проте це можливо найближче до 2025 року.

У жовтні ціна на газ зросла на 2,3% порівняно з вереснем і склала 15 196 грн за 1 тис. куб.м без ПДВ, що є четвертим місяцем поспіль інкременту ціни газу в Україні. В уряді також розглядають можливість перегляду тарифів на електроенергію для домогосподарств, проте питання ще не вирішене.

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