Пока правительство говорит, что цены на коммунальные услуги не повысятся до конца отопительного сезона. НБУ, в свою очередь, предупреждают о повышении.

Украина установила мораторий на повышение тарифов на отопление, горячую воду и распределение природного газа на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его отмены.

Однако слухи о возможной отмене этого ограничения становятся все более частыми. Пока правительство говорит, что цены на коммунальные услуги не повысятся до конца отопительного сезона. НБУ, в свою очередь, предупреждают о повышении.

Национальный банк в своем отчете указывает, что повышение тарифов на газ, теплоснабжение и горячую воду не состоится до 2025 года. Основной причиной продления моратория является возможный рост административной инфляции.

Несмотря на необходимость решения проблем в энергетическом секторе, ожидается, что будущие правительственные решения по приведению тарифов на ЖКУ на рыночные уровни будут учитывать их высокую социальную значимость. Таким образом повышение тарифов будет проводиться поэтапно и будет сопровождаться расширением поддержки населения через субсидии.

Правительство рассматривает возможность просмотра тарифов на электроэнергию для домохозяйств, но конкретные решения еще не приняты. Специалисты Национального банка предполагают, что административная инфляция может достигнуть 19%, однако это возможно ближе к 2025 году.

В октябре цена на газ выросла на 2,3% по сравнению с сентябрем и составила 15 196 грн. за 1 тыс. куб.м без НДС, что является четвертым месяцем подряд инкремента цены газа в Украине. В правительстве также рассматривают возможность пересмотра тарифов на электроэнергию для домохозяйств, однако вопрос еще не решен.

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