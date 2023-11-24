Национальный Банк Украины с 24 ноября вводит в обращение новую необычную монету, которую каждый захочет видеть в своем кошельке.

В Национальном Банке Украины сообщили, что вводится в обращение необычная монета «Год дракона» – она выполнена в стиле 12-летнего восточного календаря с символом следующего года Драконом.

Однако эти деньги «Год дракона» особенные не только этим – монета посвящена Вооруженным Силам Украины. Как сообщили в НБУ, новая памятная монета «Год Дракона» будет содержать также шеврон Вооруженных Сил Украины как символ отваги и силы украинских защитников.

На реверсе монеты «Год Дракона» в центре изображен стилизованный символ восточного календаря 2024 – дракон. Справа на драконе – шеврон Вооруженных сил Украины.

«На аверсе по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающие на дракона», - рассказали в Национальном Банке Украины о монете «Год дракона».

Номинал монеты от НБУ "Год дракона" 5 гривен. В обращение памятную монету ввели 24 ноября.

Тираж монеты «Год дракона» – 80 тысяч штук. Монета идет в сувенирной упаковке. Также украинцам рассказали, как можно получить монету "Год дракона".

В НБУ сообщили, что "Год дракона" можно приобрести через интернет-магазин. Планируется реализовать таким образом 40 тысяч монет «Год дракона».

Первые 15 тысяч монет «Год дракона» будут доступны в день введения в обращение, то есть с 24 ноября. Кроме того, постепенно монета "Год дракона" будет реализовываться и банками-дистрибьюторами.

Напомним, 2024 - год Зеленого Деревянного Дракона. В странах Азии Дракон считается самым могущественным знаком.

Дракон также символизирует энергию и власть. Также драконы ассоциируются с мудростью и знаниями, силой, богатством и процветанием.

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