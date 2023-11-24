В Украине уже действуют довоенные налоги, пишет Politeka.net.

На довоенный уровень налоги вернулись после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения.

Принятым законопроектом, в частности, была предусмотрена отмена единого налога в размере 2% с 1 августа 2023 года.

И вот в сфере налогов в Украине ожидаются новые изменения. Народные депутаты предлагают вносить "эзотериков" в Реестр, чтобы они платили налоги.

Речь идет о тарологах, нумерологах, йогах и других. На днях в Раде появился законопроект 10283 о внедрении правового регулирования отношений в сфере эзотерического образования. Депутаты говорят, мол, эзотерика стала отдельной сферой занятости в обществе, получила широкое распространение и становится все более популярной.

«… В свою очередь, государство не получает поступлений в виде налогов и сборов от производства субъектами соответствующей предпринимательской деятельности», - подчеркивает автор законопроекта.

В частности, законопроект предлагает, чтобы субъектам, которые осуществляют деятельность в сфере предоставления услуг по эзотерическому образованию (астрология, тарология, нумерология, рунология, экстрасенсорика, знахарство, целительство, йога и другие сферы духовных, энергетических и физических практик) и имеют статус ФЛП или другого самозанятого лица, предоставляли возможность добровольного включения в Реестр наставников в сфере эзотерического образования Минобразования.

За включение в Реестр наставников в сфере эзотерического образования заявитель уплачивает административный сбор. В законопроекте уточняется, что речь идет о размере одной минимальной зарплаты, установленной на 1 января календарного года, в котором лицо подает заявление. Но и это еще не все – в дальнейшем лицо, внесенное в Реестр, за каждый год наличия информации о нем в Реестре, до 1 апреля также уплачивает административный сбор.

Размер сбора – одна минимальная зарплата. Этот сбор зачисляется в Госбюджет Украины.

Добавим, 21 ноября был принят закон, существенно увеличивающий ставку налога на прибыль для банков. Фактически, с банков взыщут половину доходов за 2023 год.

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