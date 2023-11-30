Принято новое решение о денежной помощи разного назначения – уже известно, кто и какие суммы получит.

Новое решение относительно денежной помощи было принято на заседании профильной комиссии Полтавской ОВА, пишет Politeka.net.

Согласно новому решению, денежную помощь получат сотни украинцев. Выплаты следует ожидать уже в декабре.

«В декабре 533 жителя Полтавщины получат материальную помощь из областного бюджета более чем на 5 млн грн», - сообщили в ОВА о результатах заседания профильной Комиссии.

Среди них – восемь жителей Миргорода. Их жилища были повреждены вследствие вражеского ракетного удара. На эти выплаты денежной помощи будет направлено 185 тысяч гривен.

Также финансовую помощь получит семья погибшего каноиста. Напомним, трагедия произошла вблизи Горишних Плавней. Тогда от удара молнии погиб 16-летний воспитанник местной ДЮСШ, находившийся в каноэ на водоеме во время грозы.

Денежную помощь также получат семьи погибших защитников.

"По 50 тыс. грн направят в поддержку 52 семей погибших воинов", - рассказали в ОВА.

Денежную помощь на лечение также решено предоставить 132 раненым бойцам. Уточняется, что на эту финансовую помощь будет направлено 980 тыс. грн.

Также были рассмотрены заявления 312 жителей области о помощи на лечение жителей области. В частности, онкозаболеваний, детей и взрослых, оздоровление ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Кроме того, денежную помощь получат четыре жителя Полтавы, чьи дома были повреждены в результате пожара. Им выплатят денежную помощь в размере 15 тысяч гривен.

Еще одна денежная помощь будет выплачена долгожителям.

"Трем людям, которые в декабре будут отмечать 100-летний юбилей, из областного бюджета направят единовременную помощь - по 2 тыс. грн.", - сообщили в Полтавской ОВА.

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