Національний банк України вводить в обіг нову і особливу монету, яку захоче мати в своєму гаманці кожен українець.

НБУ оголосив, що відсьогодні, 29 листопада, монета «Українська мова» з нейзильберу вводиться в обіг.

Монета «Українська мова» пам’ятна, має номінал 5 гривень. На аверсі цієї особливої монети розміщено стилізовану літеру “Ї” із соловейком.

Птах, як підкреслили в НБУ, символізує мелодійність української мови.

Також на аверсі монети розміщено текстуру із контурів літер української абетки. Це асоціативно нагадує гніздо, яке є символом дому та оберегом родини.

На реверсі нової монети від НБУ «Українська мова» розміщено стилізовану композицію з літер української абетки, в якій виділені літери Ґ, Ї, Є, І.

Ці літери вирізняють українську мову фонетично і графічно серед культур, що послуговуються кирилицею.

«З фактурних літер складається вислів "наша мова України". Елементи композиції підкреслюють інтеграцію мови в сучасні гаджети, цифрові пристрої, інформаційні мережі», - повідомили в НБУ.

Монета йде у сувенірній упаковці. Тираж - до 75 000 штук.

Раніше НБУ презентував пам’ятну монету «Українська мова» зі срібла.

Додамо, в НБУ заявили, що інфляція цьогоріч сповільниться з 26,6% до 5,8%. Цьому посприяли гарні врожаї, заходи НБУ із забезпечення курсової стійкості, а також фіксація тарифів на окремі житлово-комунальні послуги.

«Інфляція залишатиметься помірною й у наступні роки», - підкреслили в НБУ.

Тим часом економічне зростання підштовхуватиме бізнес шукати нових працівників та підвищувати зарплати.

«У 2024 році економіка зросте на 3,6%, а у 2025 році – на 6%. Головним припущенням прогнозу є зниження безпекових ризиків з 2025 року, що підтримає відновлення економіки», - кажуть в Національному банку України.

Останні новини України:

Нова грошова допомога від міжнародної організації - як отримати.

Обкладуть новим податком - на скільки доведеться розщедритися.

НБУ ввів в обіг нові гроші - як вони виглядають.