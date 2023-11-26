У НБУ попередили, що навіть при встановленому мораторії на підвищення тарифів на певні комунальні послуги, існує ймовірність їхньої зміни. У НБУ вважають, що ймовірно заборони не дотримаються і тарифи для українців будуть підвищені.

Наразі уряд повідомив громадян, що до кінця опалювального сезону тарифи залишатимуться незмінними. Звіт НБУ також вказує, що до 2025 року не передбачається підвищення тарифів на газ, теплопостачання та гарячу воду. При цьому у НБУ впевнені, що після 2025 року тарифи виростуть. Навіть є припущення, що це можу статися і у кінці 2024 року.

Представники влади очікують, що у майбутньому рішення про тарифи будуть враховувати їх соціальну важливість, хоча наразі конкретних рішень щодо підвищення ще немає.

Продовження мораторію пов'язане із зростанням ймовірної адміністративної інфляції. За думкою НБУ, до 2025 року адміністративна інфляція може досягти 19%.

Голова енергорегулятора України Костянтин Ущаповський вказав, що фактичний тариф для населення складає 5,5–5,8 гривень за кіловат-годину без ПДВ.

Отже, поточна вартість електроенергії, яка становить 2,6 гривень за кіловат-годину, удвічі менша, ніж повинна була бути. За цією різницею регулятор втрачає 125 мільярдів гривень, а заборгованість України на ринку електроенергії становить 60 мільярдів гривень.

Необхідність підвищити тарифи для населення існує, оскільки так вимагають наші європейські партнери.

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