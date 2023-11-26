В настоящее время правительство сообщило гражданам, что до конца отопительного сезона тарифы будут оставаться неизменными. НБУ сделал свой прогноз.

В НБУ предупредили, что даже при установленном моратории на повышение тарифов на определенные коммунальные услуги существует вероятность их изменения. В НБУсчитают, что, вероятно, запреты не соблюдаются и тарифы для украинцев будут повышены.

В настоящее время правительство сообщило гражданам, что до конца отопительного сезона тарифы будут оставаться неизменными. Отчет НБУ также указывает, что до 2025 года не предполагается повышение тарифов на газ, теплоснабжение и горячую воду. При этом у НБУ уверены, что после 2025 года тарифы вырастут. Даже есть предположение, что это могу произойти и в конце 2024 года.

Представители власти ожидают, что в будущем решения о тарифах будут учитывать их социальную важность, хотя конкретных решений по повышению еще нет.

Продолжение моратория связано с ростом вероятной административной инфляции. По мнению НБУ, к 2025 году административная инфляция может достигнуть 19%.

Глава энергорегулятора Украины Константин Ущаповский указал, что фактический тариф для населения составляет 5,5–5,8 гривен за киловатт-час без НДС.

Следовательно, текущая стоимость электроэнергии, которая составляет 2,6 гривен за киловатт-час, вдвое меньше, чем должна была быть. По этой разнице регулятор теряет 125 миллиардов гривен, а задолженность Украины на рынке электроэнергии составляет 60 миллиардов гривен.

Необходимость повышения тарифов для населения существует, поскольку так требуют наши европейские партнеры.

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