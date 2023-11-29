Национальный банк Украины вводит в обращение новую и особую монету, которую захочет иметь в своем кошельке каждый украинец.

НБУ объявил, что с сегодняшнего дня, 29 ноября, монета «Украинский язык» из нейзильбера вводится в обращение.

Монета «Украинский язык» памятная, имеет номинал 5 гривен. На аверсе этой особенной монеты размещена стилизованная буква "Ї" с соловьем.

Птица, как подчеркнули в НБУ, символизирует мелодичность украинского языка.

Также на аверсе монеты размещена текстура из контуров букв украинского алфавита. Это ассоциативно напоминает гнездо, являющееся символом дома и оберегом семьи.

На реверсе новой монеты от НБУ «Украинский язык» размещена стилизованная композиция из букв украинского алфавита, в которой выделены буквы Г, Ї, Є, І.

Эти буквы отличают украинский язык фонетически и графически среди культур, пользующихся кириллицей.

«Из фактурных букв состоит изречение " наша мова України". Элементы композиции подчеркивают интеграцию языка в современные гаджеты, цифровые устройства, информационные сети», - сообщили в НБУ.

Монета идет в сувенирной упаковке. Тираж – до 75 000 штук.

Ранее НБУ представил памятную монету «Украинский язык» из серебра.

Добавим, в НБУ заявили, что инфляция в этом году замедлится с 26,6 до 5,8%. Этому поспособствовали хорошие урожаи, меры НБУ по обеспечению курсовой устойчивости, а также фиксация тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги.

«Инфляция будет оставаться умеренной и в последующие годы», - подчеркнули в НБУ.

Тем временем экономический рост будет подталкивать бизнес искать новых работников и повышать зарплаты.

«В 2024 году экономика вырастет на 3,6%, а в 2025 году – на 6%. Главным предположением прогноза является снижение рисков безопасности с 2025 года, что поддержит восстановление экономики», - говорят в Национальном банке Украины.

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