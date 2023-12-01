Попередження про зміни щодо грошової допомоги зробило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, пише Politeka.net.

Так, повідомляється, що вже з 1 грудня поточного року виплати ВПО продовжуватимуть деяким категоріям отримувачів на другий 6-місячний період без додаткового звернення.

«Це нововведення передбачено постановою КМУ від 21 листопада 2023 року № 1226», - йдеться у повідомленні.

Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Однак у нововведенні щодо грошової допомоги є нюанси. Так, виплати сім’ї буде продовжена автоматично ще на пів року, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 4 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Також грошову допомогу продовжать автоматично, якщо у складі сім’ї є особи працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до 6 років (включно) або тяжко хворими дітьми. Якщо у складі сім’ї є особи з інвалідністю I чи II групи. Якщо в сім’ї є троє і більше дітей віком до 18 років.

Грошова допомога ВПО.

Грошову допомогу продовжать автоматично також, якщо в сім’ї є люди, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або неповнолітніми дітьми з інвалідністю, або особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку.

Крім того, автоматично грошову допомогу продовжать, якщо у складі сім’ї є люди, які надають соціальні послуги й отримують компенсацію за їх надання; студенти, які навчаються за денною або дуальною формою в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, місце проживання яких не в гуртожитку.

Кого ще торкнеться автоматичне продовження грошової допомоги.

«Якщо у складі сім’ї є працездатна особа, яка протягом перших 6 місяців отримання виплат ВПО посприяла своїй економічній самостійності (працевлаштувалася, розпочала діяльність як ФОП або отримала грант на бізнес/ваучер на навчання тощо) й середньомісячний дохід якої не перевищує 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність», - повідомили в Міністерстві.

Додамо, раніше стало відомо, що Мінреінтеграції перерахувало ще понад 49 мільйонів гривень на компенсації за розміщення ВПО. Кошти надійшли до обласних бюджетів і будуть спрямовані на покриття витрат за спожиті комунальні послуги закладам, які безоплатно розмістили внутрішньо переміщених осіб у травні-липні цього року.

Нагадаємо, що що виплати грошової допомоги ВПО, згідно з постановою уряду від 11 липня, проводяться двічі на місяць.

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