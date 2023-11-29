Українці можуть отримати грошову допомогу від партнерів, міжнародну допомогу, подвійну субсидію на дрова та вугілля. Але для цього вони повинні надати згоду на обробку своїх персональних даних. Про це розповіли детальніше юристи.

Робиться така перевірка даних для того, щоб та організація, яка надає грошову допомогу, повиння знати кому надає допомогу. Тобто дані паспорта, адреса, номер карти.

Найзручніший спосіб передачі даних на отримання грошової допомоги - за допомогою смс-повідомлення. Пенсійний фонд перед тим, як Міжнародна організація начисляє грошову допомогу, присилає смс-повідомлення про те чи даєте ви згоду на обробку персональних даних. І вам потрібно відповісти: "так" чи "ні". Проблема в тому, що багато пенсіонерів не читають такі повідомлення, а інші люди просто думають, що це надіслали шахраї.

Свої персональні дані писати не потрябно, достатньо відповісти "так" чи "ні".

Другий спосіб передачі особистих даних для отримання грошової допомоги, теж доволі простий. Потрібно зайти на сайт пенсійного фонду. Там зайти до свого особистого кабінету та обираємо "Дистанційне інформування". Там знаходимо "Згода на передачу та обробку персональних даних міжнародних організацій" та ставито там галочку. Після чого натискаємо "Зберегти".

Таким чином ви передаєте дані організаціям, що надають грошову допомогу.

Третій спосіб передачі інформації полягає у особистому прибутті до Пенсійного фонду. Там пишеться заява, яка надходить від ПФУ до організацій, що надають грошову допомогу.

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