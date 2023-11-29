Украинцы могут получить денежную помощь от партнеров, международную помощь, двойную субсидию на дрова и уголь. Но для этого они должны дать согласие на обработку своих персональных данных. Об этом рассказалиподробнее юристы.

Проводится такая проверка данных для того, чтобы та организация, которая оказывает денежную помощь, должна знать кому оказывает помощь. То есть данные паспорта, адреса, номера карты.

Самый удобный способ передачи данных на получение денежной помощи – с помощью смс-сообщения. Пенсионный фонд перед тем, как Международная организация начисляет денежную помощь, присылает смс-сообщение о том, даете ли вы согласие на обработку персональных данных. И вам нужно ответить: "да" или "нет". Проблема в том, что многие пенсионеры не читают такие сообщения, а другие люди просто думают, что это прислали мошенники.

Свои персональные данные писать не нужно, достаточно ответить "да" или "нет".

Второй способ передачи личных данных для получения денежной помощи тоже довольно прост. Надо зайти на сайт пенсионного фонда. Там зайти в свой личный кабинет и выбираем "Дистанционное информирование". Там находим "Согласие на передачу и обработку персональных данных международных организаций" и ставили там галочку. После чего нажимаем "Сохранить".

Таким образом вы передаете данные организациям, оказывающим денежную помощь.

Третий способ передачи информации состоит в личном прибытии в Пенсионный фонд. Там пишется заявление, поступающее от ПФУ в организации, оказывающие денежную помощь.

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