Предупреждение об изменениях относительно денежной помощи сделало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, пишет Politeka.net.

Так, сообщается, что уже с 1 декабря текущего года выплаты ВПЛ будут продолжать некоторым категориям получателей на второй 6-месячный период без дополнительного обращения.

«Это нововведение предусмотрено постановлением КМУ от 21 ноября 2023 г. № 1226», - говорится в в сообщении.

Речь идет о ежемесячном государственной денежной помощи на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячах гривен для всех других внутренних переселенцев.

Однако в нововведении относительно денежной помощи есть нюансы. Так, выплаты семье будут продлены автоматически еще на полгода, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 4 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность.

Также денежную помощь продолжат автоматически, если в составе семьи есть лица трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми младше 6 лет (включительно) или тяжело больными детьми. Если в составе семьи есть лица с инвалидностью I или II группы. Если в семье есть трое и более детей младше 18 лет.

Денежная помощь ВПЛ.

Денежную помощь продолжат автоматически также, если в семье есть люди, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I группы или несовершеннолетними детьми с инвалидностью, или лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства или лицами, достигшими 80-летнего возраста.

Кроме того, автоматически денежная помощь будет продолжена, если в составе семьи есть люди, которые предоставляют социальные услуги и получают компенсацию за их предоставление; студенты, которые учатся по дневной или дуальной форме в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, место жительства которых не в общежитии.

Кого еще коснется автоматическое продление денежной помощи.

«Если в составе семьи есть трудоспособное лицо, которое в течение первых 6 месяцев получения выплат ВПЛ поспособствовало своей экономической самостоятельности (трудоустроилось, начало деятельность как ФЛП или получило грант на бизнес/ваучер на обучение и т.п.) и среднемесячный доход которого не превышает 3 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность», - сообщили в Министерстве.

Ранее стало известно, что Минреинтеграции перечислило еще более 49 миллионов гривен на компенсации за размещение ВПЛ. Средства поступили в областные бюджеты и будут направлены на покрытие расходов на потребленные коммунальные услуги заведениям, безвозмездно разместившим внутренне перемещенные лица в мае-июле этого года.

Напомним, что выплаты денежной помощи ВПЛ, согласно постановлению правительства от 11 июля, производятся дважды в месяц.

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