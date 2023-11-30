На цей вид компенсації від держави мають право тисячі українців, а завдяки новому рішенню гроші отримають ще більше людей.

Компенсацію, яку видають в рамках програми єВідновлення, тепер мають право отримати і співвласники зруйнованого житла, повідомляє Politeka.net з посиланням на МінРеінтеграції.

Раніше компенсацію могли отримати лише одноосібні власники домівок.

«Тепер компенсація доступна і для співвласників. Щоб отримати компенсацію, їм необхідно разом подати в Дії спільну заяву або декілька окремих», - уточнюють вв Мінреінтеграції з посиланням на Мінцифри.

Після цього потрібно дочекатися, коли комісія органу місцевого самоврядування опрацює її та визначить суму компенсації для кожного співвласника.

Компенсація "єВідновлення"

Кожен, хто претендує на компенсацію отримає окремий житловий сертифікат у Дії.

Його, пояснюють в Міністерстві, можна буде використати, щоб самостійно придбати нове помешкання. Або об’єднати з іншими людьми для цієї ж цілі.

Але є нюанс, щоб отримати сертифікат потрібно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості за згодою усіх співвласників.

«Робити це необхідно виключно після того, коли кожен із них отримає житловий сертифікат», - наголошують в міністерстві.

В Мінреінтеграції також уточнили, что близько тисячі українців вже мають згенеровані сертифікати, які підтверджують суму компенсації.

Компенсація "єВідновлення".

Зазначимо, в рамках програми «єВідновлення» можна отримати до 200 тисяч гривень компенсації на відновлення покодженого майна через війну. Витратити гроші можна буде на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які є учасниками програми.

Важлива умова для призначення компенсації - житло не має бути відремонтоване. Держава не компенсує витрати на ремонт.

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