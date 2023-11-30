На этот вид компенсации от государства имеют право тысячи украинцев, а благодаря новому решению деньги получат еще большее количество людей.

Компенсацию, выдаваемую в рамках программы єВідновлення, теперь вправе получить и совладельцы разрушенного жилья, сообщает Politeka.net со ссылкой на МинРеинтеграции.

Раньше компенсацию могли получить только единоличные владельцы домов.

"Теперь компенсация доступна и для совладельцев. Чтобы получить компенсацию, им необходимо вместе подать в действие совместное заявление или несколько отдельных", - уточняют в Минреинтеграции со ссылкой на Минцифры.

После этого следует дождаться, когда комиссия органа местного самоуправления проработает ее и определит сумму компенсации для каждого совладельца.

Компенсация "єВідновлення"

Каждый, кто претендует на компенсацию, получит отдельный жилищный сертификат в Дії.

Его, объясняют в Министерстве, можно будет использовать, чтобы самостоятельно приобрести новое жилье. Или объединить с другими людьми для этой цели.

Но есть нюанс, чтобы получить сертификат, нужно прекратить право собственности на уничтоженный объект недвижимости с согласия всех совладельцев.

«Делать это необходимо исключительно после того, как каждый из них получит жилищный сертификат», - подчеркивают в министерстве.

В Минреинтеграции также уточнили, что около тысячи украинцев уже имеют сгенерированные сертификаты, подтверждающие сумму компенсации.

Компенсация "єВідновлення".

Отметим, в рамках программы «єВідновлення» можно получить до 200 тысяч гривен компенсации на восстановление покодженого имущества из-за войны. Потратить деньги можно будет на строительные материалы или услуги подрядчиков, являющихся участниками программы.

Важное условие для назначения компенсации – жилье не должно быть отремонтировано. Государство не компенсирует расходы по ремонту.

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