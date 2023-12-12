В «Киевстар» наконец-то сообщили, что произошло, пишет Politeka.net.
На странице мобильного оператора в Facebook появилось сообщение о техническом сбое.
Сегодня в нашей сети произошел технический сбой, в результате которого могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет в части абонентской базы.
Специалисты компании работают над устранением проблемы.
Приносим абонентам извинения за временные сложности и благодарим за понимание», - говорится в сообщении «Киевстар».
Между тем, жители многих городов Украины, которые являются абонентами "Киевстар" продолжают сообщать о проблемах:
"Запорожья нет",
"Сумская область без связи",
"В Днепре нет",
"Киев",
"Где связь? Невозможно позвонить, и даже в Мой Киевстар зайти".
Специалисты компании "Киевстар" работают над устранением проблемы. На время устранения технических сложностей представитель компании Ирина Леличенко посоветовала абонентам воспользоваться услугой "Национальный роуминг".
В "Дия" также появилось объяснение, как абонентам "Киевстар" оставаться на связи:
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