В работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой, абоненты сообщают, что нет связи, также не работает Интернет.

В «Киевстар» наконец-то сообщили, что произошло, пишет Politeka.net.

На странице мобильного оператора в Facebook появилось сообщение о техническом сбое.

Сегодня в нашей сети произошел технический сбой, в результате которого могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет в части абонентской базы.

Специалисты компании работают над устранением проблемы.

Приносим абонентам извинения за временные сложности и благодарим за понимание», - говорится в сообщении «Киевстар».

Между тем, жители многих городов Украины, которые являются абонентами "Киевстар" продолжают сообщать о проблемах:

"Запорожья нет",

"Сумская область без связи",

"В Днепре нет",

"Киев",

"Где связь? Невозможно позвонить, и даже в Мой Киевстар зайти".

Специалисты компании "Киевстар" работают над устранением проблемы. На время устранения технических сложностей представитель компании Ирина Леличенко посоветовала абонентам воспользоваться услугой "Национальный роуминг".

В "Дия" также появилось объяснение, как абонентам "Киевстар" оставаться на связи:

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