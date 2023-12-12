Абоненти Київстар повідомляють про масштабний збій в роботі оператора. Люди зазначають, що немає ані зв’язку, ані Інтернету.
Офіційний сайт Київстар також не працює.
«Суми. Ні домашній ні мобільний інтернет не працює. Сайт також»,
«Київ Академмістечко, немає зв'язку і інтернет»,
«Що опять з інтернетом геть пропав і зв'язку нема»,
"Що за масштабний збій? Чому не працює зв'язок?",
"Бровари - немає, не працює ваш сайт",
"У вас зв'язок відпав",
"Зв'язку немає і роутер теж не працює!",
"Київстар, де дівся зв'язок?",
"Не працює звʼязок і кабельний інтернет Київстар. Київ", - повідомляють абоненти «Київстар».
Масштабний збій в роботі оператора "Київстар".
При спробі додзвонитися абоненти чують у відповідь: «Мобільна мережа недоступна».
Раніше, нагадаємо, стало відомо, що НБУ змінює порядок проведення готівкових операцій через платіжні термінали і це також стосується поповнення мобільних рахунків.
У "Київстарі", зокрема, опублікували інструкцію проходження додаткового етапу ідентифікації в терміналах компанії.
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